Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Dienstagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,83 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,83 EUR ab. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,72 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.164.334 Stück.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 109,72 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,05 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,226 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

