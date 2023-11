Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Sinkflug

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,3 Prozent auf 11,06 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,3 Prozent auf 11,06 EUR. Bei 10,52 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.203.896 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 55,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,09 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,05 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.11.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,226 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

