Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 3,7 Prozent auf 17,46 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,52 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,03 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.222.313 Stück gehandelt.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,22 Prozent. Bei 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 70,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,12 EUR.

Siemens Energy gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,470 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

