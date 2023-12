Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 11,10 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 11,10 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,09 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 11,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 194.838 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 123,51 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (6,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 18,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,201 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

