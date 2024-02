Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 13,75 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 13,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,06 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 546.459 Stück gehandelt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,50 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 53,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,88 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,279 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

