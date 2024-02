Notierung im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

22.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 13,94 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 13,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,07 EUR. Mit einem Wert von 14,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.495.018 Aktien. Am 31.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 54,06 Prozent sinken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,88 EUR an. Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.649,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.064,00 EUR umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,279 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Siemens Energy-Aktie springt hoch: Deka Investment will nach Gamesa-Debakel den Vorstand von Siemens Energy nicht entlasten Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

