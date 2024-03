Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 16,29 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 16,29 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 16,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.898.846 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Gewinne von 52,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 60,69 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,221 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

