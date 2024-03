Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 16,57 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 16,57 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,57 EUR. Bei 15,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.725.479 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 33,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 61,35 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,28 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,221 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

