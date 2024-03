Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 15,88 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 15,88 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,89 EUR zu. Bei 15,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.946 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,23 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit Abgaben von 59,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.649,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.064,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,221 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

