Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 17,72 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 17,72 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,84 EUR zu. Mit einem Wert von 17,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.164.577 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,01 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,043 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 1,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,65 Mrd. EUR – ein Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,094 EUR im Jahr 2024 aus.

