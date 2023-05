Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Nachmittag ausgebremst

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,19 EUR abwärts. Bei 23,85 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 717.941 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,59 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Mit einem Zuwachs von 1,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,25 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 136,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,94 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.064,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.08.2024.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,064 EUR einfahren.

