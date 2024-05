Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit negativen Vorzeichen

Siemens Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,92 EUR ab.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 23,92 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,83 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 543.868 Siemens Energy-Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 7,43 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,061 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,46 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,28 Mrd. EUR gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,312 EUR im Jahr 2024 aus.

