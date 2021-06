Siemens Energy-Aktie aktuell: Siemens Energy tendiert tiefer

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 25,22 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.615 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,99 EUR. Bei 25,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 645.573 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,19 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Siemens Energy AG ist ein weltweit tätiger Industriekonzern auf dem Energiesektor. Die Gesellschaft spaltete sich im September 2020 als eigenständiges Unternehmen von der Siemens AG ab. Siemens Energy ist nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Energieübertragung und Stromerzeugung an. Zu den wichtigsten Produkten zählen vor allem Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren, Kompressoren und weitere Kraftwerkstechnologien für unterschiedliche Energiequellen. Unter anderem werden eine Vielzahl von Industrieanwendungen für die Öl- und Gasindustrie angeboten. Außerdem entwickelt die Siemens Energy AG Technologien im Bereich neuer Energien, wie beispielsweise moderne Wasserstofftechnologien. Über die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Gamesa Renewable Energy ist das Unternehmen mit Windenergietechnologien und -dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien tätig und zählt hierbei zu den weltweiten Marktführern.

