Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagmittag fester

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 23,29 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,29 EUR. Mit einem Wert von 22,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 440.253 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,53 Prozent. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 127,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,09 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 15.05.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 8.028,00 EUR gegenüber 6.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,093 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Rot: Siemens Energy steht vor vollständiger Integration von Gamesa

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Vestas-Beschäftigte gehen in den 100. Streiktag - Vestas-Aktie dennoch mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG