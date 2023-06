Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 23,02 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 22,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,88 EUR. Bisher wurden heute 62.136 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 55,40 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 27,09 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,25 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.028,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,093 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Rot: Siemens Energy steht vor vollständiger Integration von Gamesa

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Vestas-Beschäftigte gehen in den 100. Streiktag - Vestas-Aktie dennoch mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG