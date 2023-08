Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 13,16 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 13,16 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 13,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,01 EUR. Bisher wurden heute 1.601.291 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,53 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 22,53 EUR.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,197 EUR je Siemens Energy-Aktie.

