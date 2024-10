Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 36,57 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 36,57 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 35,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,47 EUR. Bisher wurden heute 1.683.816 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,77 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 82,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,063 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.08.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,344 EUR je Aktie belaufen.

