Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 100,35 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 100,35 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 100,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 99,80 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.785 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,55 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (34,70 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 65,42 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,559 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 85,88 EUR.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

