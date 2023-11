Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 11,02 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 11,10 EUR. Bei 10,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.439.519 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 55,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 72,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,05 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,283 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter

Siemens Energy-Aktie gibt deutlich nach: Siemens Energy will im Windgeschäft Aktionsplan umsetzen