Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 10,81 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 10,81 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,78 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.291.969 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 129,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 68,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,86 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 15.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,36 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,283 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter

Siemens Energy-Aktie gibt deutlich nach: Siemens Energy will im Windgeschäft Aktionsplan umsetzen