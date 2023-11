Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,94 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,94 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 10,78 EUR. Bei 10,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.335 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 126,89 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 70,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,05 EUR an.

Am 15.11.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,283 EUR je Aktie aus.

