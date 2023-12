Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,42 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,57 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,33 EUR. Bei 11,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 681.079 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 53,97 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 43,94 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 18,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,201 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

