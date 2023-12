Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Mit einem Wert von 11,42 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 11,57 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 11,33 EUR. Bei 11,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.284.757 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 117,35 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 43,92 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,67 EUR aus.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 8.521,00 EUR gegenüber 9.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,201 EUR je Aktie belaufen.

