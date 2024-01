Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 12,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 12,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 12,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,10 EUR. Zuletzt wechselten 2.072.149 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 49,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,219 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

