Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schießt am Dienstagnachmittag hoch

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 12,67 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 12,67 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,71 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.198.327 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 95,82 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 49,47 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 18,27 EUR.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,219 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

