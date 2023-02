Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 18,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 18,26 EUR. Bei 18,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 23.782 Stück.

Bei einem Wert von 22,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 13.10.2022. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 78,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,97 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.064,00 EUR – ein Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 5.956,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,186 EUR in den Büchern stehen haben wird.

