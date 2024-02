Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit roter Tendenz

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 13,70 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 13,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,61 EUR. Bei 13,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 749.584 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,27 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,88 EUR aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.649,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.064,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,294 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

