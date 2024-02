Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 13,83 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 13,83 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 13,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,85 EUR. Zuletzt wechselten 114.908 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 53,71 Prozent sinken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,88 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 7.649,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,294 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

