Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 17,75 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 17,75 EUR. Bei 17,61 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 529.871 Stück.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 39,77 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 177,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,65 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,094 EUR je Siemens Energy-Aktie.

