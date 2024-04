Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag seitwärts

Siemens Energy im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 17,77 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 17,77 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,88 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.247.724 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 39,62 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 63,97 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,043 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,03 EUR.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,65 Mrd. EUR – ein Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,094 EUR fest.

