Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 23.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 15,33 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 15,25 EUR. Bei 15,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 322.966 Aktien.

Am 08.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 27,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.06.2022 Kursverluste bis auf 14,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 2,37 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 27,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 11.05.2022. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.582,00 EUR – ein Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.484,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 0,979 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy gibt Heat Transfer Technology an Mutares ab - Aktien legen deutlich zu

GAZPROM-Aktie stabil: GAZPROM reduziert Gas-Lieferungen nach Deutschland erneut - Bundesnetzagentur erkennt keine technischen Gründe

GAZPROM-Aktie: GAZPROM reduziert Lieferung durch Nord Stream 1 weiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG