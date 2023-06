Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Freitagvormittag tief

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 35,8 Prozent auf 15,02 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,02 EUR aus. Bei 15,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.986.454 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Abschläge von 31,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,09 EUR.

Am 15.05.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,25 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.028,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,115 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

