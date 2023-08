Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittwochmittag fester

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 13,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 1,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 729.429 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,46 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,53 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR ausweisen wird.

