Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 13,10 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 13,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,95 EUR. Mit einem Wert von 13,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.761.118 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 89,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 22,53 EUR angegeben.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.506,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -3,197 EUR je Aktie aus.

