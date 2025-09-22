DAX23.616 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,87 +0,5%Gold3.786 +1,1%
Blick auf Siemens Energy-Kurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Grün

23.09.25 12:05 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Grün

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 98,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Siemens Energy AG
98,18 EUR 0,94 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 98,38 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 99,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 489.685 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,85 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2024 (31,93 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 67,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,441 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
