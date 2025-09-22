Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 99,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 99,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 99,54 EUR. Bei 99,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.845 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,93 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 67,91 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,441 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

