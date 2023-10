Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 10,51 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 10,51 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 10,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.124.274 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 10,51 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 0,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 21,03 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.506,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.279,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.11.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -4,204 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

