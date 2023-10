Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 10,72 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 10,72 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 10,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 52.894 Stück.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 56,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 10,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 21,03 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.506,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.279,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,204 EUR je Siemens Energy-Aktie.

