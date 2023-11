Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 10,72 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 10,72 EUR nach. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,68 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 993.302 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 131,54 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,86 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Am 05.02.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,180 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

