Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 10,87 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 10,87 EUR nach. Bei 10,68 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 10,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.551.857 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 56,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,86 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,180 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

