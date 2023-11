Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 11,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 11,11 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 11,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,79 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 205.996 Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 123,31 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 42,38 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,86 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 8.521,00 EUR gegenüber 9.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Freundlicher Handel: DAX klettert am Nachmittag

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht