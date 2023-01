Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag in Rot

Die Siemens Energy-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 18,99 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 18,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.389.945 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 22,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (10,25 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 85,22 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,52 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 16.11.2022.

Am 07.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,365 EUR je Aktie belaufen.

