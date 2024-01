Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Bullenmodus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 13,26 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,8 Prozent auf 13,26 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,02 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.169.968 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. 87,17 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,27 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,219 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste