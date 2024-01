Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit sattem Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 11,0 Prozent auf 13,78 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 11,0 Prozent auf 13,78 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 798.908 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 80,11 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 115,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 8.521,00 EUR, gegenüber 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,18 Prozent präsentiert.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,219 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

