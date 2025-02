Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 55,50 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 55,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 50,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.616.226 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 64,56 EUR. 16,32 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.02.2024 Kursverluste bis auf 13,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 49,13 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,815 EUR fest.

