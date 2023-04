Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 21,21 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 21,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 993.706 Stück.

Am 17.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 106,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.064,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.956,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -0,021 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

