Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Siemens Energy

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 21,19 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 21,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.326 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 21,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,24 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 106,73 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,70 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.064,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 5.956,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 15.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -0,021 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

