Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag billiger

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 23,48 EUR abwärts. Bei 23,45 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 465.968 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,59 EUR erreichte der Titel am 18.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,73 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 56,35 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,94 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.064,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.582,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,064 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

