Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 24.06.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,44 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232.652 Siemens Energy-Aktien.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,71 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,68 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent auf 6.582,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.484,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,979 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG