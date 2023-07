Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Montagmittag

Kurs der Siemens Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,45 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 15,45 EUR. Bei 15,49 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 691.315 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 33,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 22,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.05.2023. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,25 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent auf 8.028,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,166 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Siemens Energy-Aktie in Rot: Task-Force und Sonderausschuss sollen wohl bei anhaltenden Problemen helfen